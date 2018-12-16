Перевал Варденяц и автодорога Степанцминда-Ларс открыты  только для легковых автомобилей

МЧС РА сообщает, что по данным на 10:30 часов 16 декабря на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Перевал Варденяц открыт только для легковых автомобилей.

На поворотах Джаджура (Ширакская область), на дорогах дорога Сотк Карвачар, Алагяз-Артик, Цахкаовит-Апаран и Цахкаовит-Артик местами гололед.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.