Перевал Варденяц и автодорога Степанцминда-Ларс открыты только для легковых автомобилей
11:15, 16 Декабрь, 2018
МЧС РА сообщает, что по данным на 10:30 часов 16 декабря на территории Армении есть труднопроходимые дороги.
Перевал Варденяц открыт только для легковых автомобилей.
На поворотах Джаджура (Ширакская область), на дорогах дорога Сотк Карвачар, Алагяз-Артик, Цахкаовит-Апаран и Цахкаовит-Артик местами гололед.
Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.