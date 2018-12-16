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Перевал Варденяц и автодорога Степанцминда-Ларс открыты  только для легковых автомобилей


МЧС РА  сообщает, что  по данным на  10:30 часов 16  декабря  на территории Армении есть труднопроходимые  дороги.

Перевал Варденяц  открыт только для  легковых автомобилей.

На  поворотах Джаджура (Ширакская область),  на дорогах дорога  Сотк  Карвачар, Алагяз-Артик, Цахкаовит-Апаран и Цахкаовит-Артик  местами гололед.

Водителям рекомендуется ездить  исключительно с зимними шинами.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, согласно информации, полученной  из департамента ЧС МВД Грузии,  дорога  Степанцминда-Ларс открыта  только для  легковых автомобилей.




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