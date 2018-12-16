Боксер Арман Дарчинян завоевал бронзу в  Ханты-Мансийске

Из 5 представителей Армении только один завоевал медаль международного турнира в Ханты-Мансийске.

Член национальной сборной Армении, вышел в полуфинал международного турнира.

Как передает Арменпресс, в проходящем в Ханты-Мансийске (Россия) первенстве мира среди нефтяных стран представитель Армении Арман Дарчинян (75 кг) завоевал бронзовую медаль.

Под руководством тренера Вагана Адилханяна за награды боролись 5 представителей Армении.