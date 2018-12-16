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Боксер Арман Дарчинян завоевал бронзу в  Ханты-Мансийске


Из 5 представителей  Армении только один завоевал медаль международного турнира  в  Ханты-Мансийске.

Член национальной  сборной  Армении, вышел в  полуфинал международного турнира.

Как  передает Арменпресс, в  проходящем в  Ханты-Мансийске (Россия) первенстве  мира  среди нефтяных стран представитель Армении Арман Дарчинян (75 кг) завоевал бронзовую медаль.

Под  руководством тренера  Вагана Адилханяна  за награды  боролись 5 представителей Армении.   

 




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