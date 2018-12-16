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Геворк  Казарян — автор голевого паса в  первенстве  Португалии


Полузащитник  национальной  сборной  Армении по футболу  Геворк  Казарян стал  автором  голевого паса в  первенстве  Португалии.

Как  передает Арменпресс, в  13 туре  «Шавиш» принимал у  себя «Морейрес» и проиграл со счетом 1:2.

Автором  паса единственного гола «Шавиша» стал полузащитник  национальной  сборной  Армении по футболу  Геворк  Казарян.

По итогам этого тура  «Шавиш» занимает 18 место.   




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