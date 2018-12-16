Геворк  Казарян — автор голевого паса в  первенстве  Португалии

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Геворк Казарян стал автором голевого паса в первенстве Португалии.

Как передает Арменпресс, в 13 туре «Шавиш» принимал у себя «Морейрес» и проиграл со счетом 1:2.

Автором паса единственного гола «Шавиша» стал полузащитник национальной сборной Армении по футболу Геворк Казарян.

По итогам этого тура «Шавиш» занимает 18 место.