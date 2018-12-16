У Мелкумяна  еще есть возможность занять призовое  место в Лондонском турнире

Член национальной сборной Армении по шахматам Грант Мелконян продолжает выступления в Лондонском турнире, в котором предстоит последний тур.

Как передает Арменпресс, в 7 туре Мелкумян одержал победу в матче с испанцем Лакасой Антонио, а в 8 туре поделил очко с польским шахматистом.

Мелкумян сохраняет возможность занять призовое место в Лондонском турнире. У него 6 очков, а у лидера – 7.