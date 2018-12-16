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У Мелкумяна  еще есть возможность занять призовое  место в Лондонском турнире


Член национальной  сборной  Армении по шахматам Грант Мелконян продолжает выступления в Лондонском турнире, в  котором предстоит последний  тур.

Как  передает Арменпресс, в  7 туре  Мелкумян одержал победу в  матче  с испанцем Лакасой Антонио, а в 8 туре  поделил очко с польским  шахматистом.

Мелкумян сохраняет возможность занять призовое  место в Лондонском турнире. У  него 6 очков, а у  лидера – 7.   

 




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