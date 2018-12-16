«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" в преддверии своего 100-летия представляет самые важные и интересные события прошедшей недели

«Мой шаг» - 70,44%, ППА - 8,27%, «Светлая Армения» - 6,37%: ЦИК подтвердила предварительные итоги выборов

Наблюдательская миссия СНГ считает ход выборов прозрачным и открытым

Мы с Путиным предложили Сержу Саргсяну отдать 5 районов, но он отказался: Александр Лукашенко

Пограничные войска Азербайджана займут посты и военные объекты на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах

Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается главным приоритетом Армении: Никол Пашинян

Никол Пашинян начертил задачи правительства: поощрение инвестиций, развитие армии, сокращение бедности

«Арменпресс», библиотека имени Хнко-Апера и издательство «Эдит Принт» отметили свои юбилеи книжной ярмаркой

Восстановление национальных структур – среди приоритетных задач армянской общины: Нора Арисян

Мартин Эрнекян избран главой Международного совета аэропортов

Нобелевскую премию мира вручили Дени Муквеге и Наде Мурад

Болельщик, который с флагом Арцаха выбежал на поле во время игры «Арсенал»-«Карабах», освобожден