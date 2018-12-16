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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" в преддверии своего 100-летия представляет самые важные и интересные события прошедшей недели

 

«Мой шаг» - 70,44%, ППА - 8,27%, «Светлая Армения» - 6,37%: ЦИК подтвердила предварительные итоги выборов

 

Наблюдательская миссия СНГ считает ход выборов прозрачным и открытым

 

Мы с Путиным предложили Сержу Саргсяну отдать 5 районов, но он отказался: Александр Лукашенко

Пограничные войска Азербайджана займут посты и военные объекты на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах

 

Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается главным приоритетом Армении: Никол Пашинян

 

Никол Пашинян начертил задачи правительства: поощрение инвестиций, развитие армии, сокращение бедности

 

«Арменпресс», библиотека имени Хнко-Апера и издательство «Эдит Принт»  отметили свои юбилеи книжной ярмаркой

 

Восстановление национальных структур – среди приоритетных задач армянской общины: Нора Арисян

 

Мартин Эрнекян избран главой Международного совета аэропортов

 

Нобелевскую премию мира вручили Дени Муквеге и Наде Мурад

 

Болельщик, который с флагом Арцаха выбежал на поле во время игры «Арсенал»-«Карабах», освобожден




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