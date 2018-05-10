Предстоящие на 16 декабря мероприятия
16:40, Декабрь 15, 2018
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12:35, 11.12.2018
Этнограф не думает, что явка на парламентских выборах была низкой
11:24, 04.10.2018
Госдолг Армении проявляет тенденцию к уменьшению
- 16:40 Предстоящие на 16 декабря мероприятия
- 16:33 Столкновения между гражданами и требующими отставки Католикоса в Эчмиадзине — двое задержаны
- 16:05 В Париже столкновения между «желтыми жилетами» и полицией
- 15:46 Анатолий Писковец — новый главный тренер «Локомотива»
- 15:30 В повестке съезда СХА — выборы нового председателя
- 14:53 Трамп назвал нового исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома
- 14:38 Данные СНБ: с 1993 года осуждено более 20 человек за деятельность в Армении по заказу Азербайджана
- 14:26 Артур Багдасарян покидает активную политику — в ПСЗ новый председатель
- 13:43 Гол Маркоса Пизелли — лучший в Казахстане
- 13:42 Температура воздуха повысится на 4-5 градусов
- 13:26 Поток туристов в Армению в этом году возрос на 8,8%
- 13:14 Президент Армении направил поздравительное послание руководителям блока «Мой шаг», партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения»
- 13:12 Дегустация риса в одном из храмов Индии стала причиной смерти 11 человек
- 13:07 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 250 раз
- 12:57 Мехак Апресян не видит политического подтекста в предупреждении посольства США о соблюдении осторожности в выходные
- 12:54 УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Армении
- 12:47 «Желтые жилеты» намерены провести новые манифестации по всей Франции
- 12:31 Матчи, предстоящие в выходные
- 12:11 Австралия официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля, но не спешит открывать посольство
- 11:46 Боксер Арман Дарчинян вышел в полуфинал международного турнира
- 11:28 На трассе Ереван-Мегри автомобиль упал в реку Арпа — есть пострадавшие
- 11:26 Озбилис участвовал в неудачной игре «Вилхем-2»
- 11:07 Европейские индексы - 14-12-18
- 11:06 Американские индексы снизились - 14-12-18
- 11:04 Цены на цветные металлы - 14-12-18
- 11:02 Цены на драгоценные металлы не изменились - 14-12-18
- 11:00 Цены на нефть не изменились - 14-12-18
- 10:54 Вторая победа Миграна Арутюняна на ММА
- 10:52 На территории Армении есть труднопроходимые дороги – перевал Варденяц закрыт
- 14.12-21:56 Для ЕЭК важно, чтобы деловое сообщество могло почувствовать преимущества использования цифровых технологий: Тигран Саркисян
- 14.12-21:50 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 49 случаев преступлений
- 14.12-21:47 Никол Пашинян встретился с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян, Его Святейшеством Гарегином Вторым
- 14.12-21:46 МИД РФ призвал Миссию ООН в Косове немедленно расформировать косовоалбанские формирования
- 14.12-21:32 Предстоящие на 15 декабря мероприятия
- 14.12-20:48 Президент Республики Арцах принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцуцюн» Гранта Маргаряна
12:26, 08.12.2018
Просмотрели 1626 раз Никола Пашиняна ждет важное испытание — ВВС о предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении
21:24, 13.12.2018
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16:46, 11.12.2018
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20:13, 10.12.2018
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