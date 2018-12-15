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Столкновения между гражданами и требующими отставки Католикоса в Эчмиадзине — двое задержаны


В  Эчмиадзине  произошли  столкновения  между  гражданами и требующими отставки Католикоса Всех Армян Гарегин II.

Как  передает Арменпресс, собравшиеся у Св. Собора  граждане  закидали яйцами автомобили участников  акции, после  чего началась потасовка. Участники акции стали разъезжаться.

Присутствующие  полицейские  составили стенку, призывая воздерживаться от стычек. В полиции сообщили, что 2  доставлены в  полицию.




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