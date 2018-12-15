Столкновения между гражданами и требующими отставки Католикоса в Эчмиадзине — двое задержаны

В Эчмиадзине произошли столкновения между гражданами и требующими отставки Католикоса Всех Армян Гарегин II.

Как передает Арменпресс, собравшиеся у Св. Собора граждане закидали яйцами автомобили участников акции, после чего началась потасовка. Участники акции стали разъезжаться.

Присутствующие полицейские составили стенку, призывая воздерживаться от стычек. В полиции сообщили, что 2 доставлены в полицию.