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Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события


Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция и.о.министра юстиции Артака Зейналяна. Тема: итоги за май-ноябрь 2018г.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция ираниста Армена Исраеляна, политолога Лианы Ованнисян. Тема: политика США в  регионе в 2018г., события  вокруг ядерной  сделки с Ираном.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция экс-омбудсмена Ларисы  Алавердян. Тема: последние  аресты, ситуация  в  Арцахе, к  чему  приведут кадровые  изменения.

Сегодня, 17-го декабря, состоится церемония награждения журналистского конкурса «Чемодан-2018» в  сфере миграции.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция членов  правления  партии «Национальный  прогресс» Лусине  Ароян и Айка  Пайтяна.Тема: поствыборная ситуация: сформируется ли оппозиция, арцахская проблема, планы  партийной  деятельности.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция гл/тренера сборной по прыжкам в воду Грачья Чандиряна, судьи международного класса Марии  Чандирян, бронзового  призера ЧЕ  по прыжкам в воду Владимира Арутюняна и мастера спорта международного класса Азата Арутюняна.Тема: итоги деятельности сборной за 2018 год, предстоящие дела.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook. 




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