Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция и.о.министра юстиции Артака Зейналяна. Тема: итоги за май-ноябрь 2018г.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция ираниста Армена Исраеляна, политолога Лианы Ованнисян. Тема: политика США в регионе в 2018г., события вокруг ядерной сделки с Ираном.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция экс-омбудсмена Ларисы Алавердян. Тема: последние аресты, ситуация в Арцахе, к чему приведут кадровые изменения.

Сегодня, 17-го декабря, состоится церемония награждения журналистского конкурса «Чемодан-2018» в сфере миграции.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция членов правления партии «Национальный прогресс» Лусине Ароян и Айка Пайтяна.Тема: поствыборная ситуация: сформируется ли оппозиция, арцахская проблема, планы партийной деятельности.

Сегодня, 17-го декабря, состоится пресс-конференция гл/тренера сборной по прыжкам в воду Грачья Чандиряна, судьи международного класса Марии Чандирян, бронзового призера ЧЕ по прыжкам в воду Владимира Арутюняна и мастера спорта международного класса Азата Арутюняна.Тема: итоги деятельности сборной за 2018 год, предстоящие дела.

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