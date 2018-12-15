Время в Ереване: 11:07:36,   15 Декабрь

Трамп назвал нового исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома


Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что назначил исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни — руководителя административно-бюджетного управления.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

Мик Малвейни заменит генерала Джона Келли, который уходит к концу года.

В Twitter Трамп назвал Келли «великим патриотом», который отлично служил стране. Трамп написал: «Мик проделал выдающуюся работу на должности директора, жду совместной работы с ним в новом качестве, так как мы продолжаем делать Америку снова великой!»

О том, что Джон Келли уходит к концу года глава США сообщил 8 декабря. Трамп отметил, что новое  назначение  может быть временным.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации