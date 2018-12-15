Данные ССС: с 1993 года осуждено более 20 человек за деятельность в Армении по заказу Азербайджана

С 1993 года осуждено более 20 человек, которые были завербованы и осуществляли деятельность в Армении по заказу спецслужб Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе семинара для СМИ отметил майор ССС Тигран Давитавян.

«Эти люди работали на Азербайджан, собирали информацию, касающуюся военной и научно-технической сфер, планировали диверсии и убийства», - сказал он.

Глава научно-образовательного центра ССС Армен Кинакцян добавил, что они работают по той презумпции, что этих людей гораздо больше, и что они продолжают розыскную работу.

«Некоторые из этих людей своевременно признаются в общении, сотрудничестве с азербайджанской стороной и освобождаются от ответственности», - сказал он.

Специалисты добавили, что работают с армянской стороной – это принятая практика.