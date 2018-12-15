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Артур Багдасарян покидает активную политику — в ПСЗ новый председатель


В ходе  съезда  партии «Страна закона»  лидер партии Артур Багдасарян объявил,  что покидает активную политику.   ПСЗ отныне возглавляет новый  председатель – Ованес  Ованисян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт партии. 

Открывая съезд, Багдасарян поблагодарил 12 тысяч избирателей, проголосовавших за  партию на пршедших выборах, своих единомышленников, все прошедшие в парламент   силы.

Все  выступавшие подчеркнули, что партия «Оринацеркир» («Страна закона») в течение 18 лет была  представлена  в  НС РА и неизменно ратовала зя социальную защиту и благодентсвие граждан,  а  также  за  укрепление  справедливости и законности.партия  стала автором более 250 законов, многих проектов и инициатив.

Съезд принял во внимание заявление  Артура  Багдасаряна о прекращении полномочий  главы  партии.

Багдасарян выступил с речью.

«Дорогой народ, уважаемые делегаты,

Я хочу заявить, что я ухожу из активной политики, складывая также полномочия председателя партии "Страна закона" и прекращая свою дальнейшую партийную деятельность.

Спустя двадцать лет после основания партии "Страна закона", я хотел бы поблагодарить всех своих соотечественников, критикующих и отвергающих, любящих и ценящих меня людей, вновь попросить у всех прощения за ошибки и упущения, допущенные мной в ходе политической деятельности, поблагодарить тех, кто ценит и придает важность выполненной мной работе.

Я хочу выразить свою благодарность всем журналистам и средствам массовой информации за освещение моей деятельности, особо поблагодарить своих единомышленников и соратников, весь наш народ.

Занимаясь общественной деятельностью, я постараюсь своими публичными предложениями внести свой вклад в решение накопленных и с каждым днем увеличивающихся  проблем в стране. Я вернусь в активную политику при желании народа, когда почувствую необходимость и потребность в этом. Да хранит Бог наш народ», - сказал Артур Багдасарян.

Съезд выдвинул и единогласно избрал  ОваннесаОваннисяна на пост председателя партии. Карине Саркисян, Ваге Торосян и Симон Акопян избраны вице-председателями партии «Страна закона».

 

 

 

 

 

 




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