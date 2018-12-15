Гол Маркоса Пизелли — лучший в Казахстане

Гол члена национальной сборной Армении, полузащитника «Актобе» Маркоса Пизелли признан лучшим в завершившемся первенстве Казахстана.

Как передает Арменпресс, по итогам-2018 Лиги Казахстана лучшим голом признан забитый в ворота карагандинского «Шахтера» мяч в 16 туре.

За Пизелли проголосовали 35.17 % болельщиков.