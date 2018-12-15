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Гол Маркоса Пизелли — лучший в Казахстане


Гол члена национальной  сборной  Армении, полузащитника  «Актобе» Маркоса  Пизелли  признан лучшим  в завершившемся первенстве  Казахстана.

Как  передает Арменпресс, по итогам-2018 Лиги Казахстана лучшим  голом признан забитый  в  ворота  карагандинского «Шахтера» мяч в 16 туре.

За  Пизелли проголосовали 35.17 % болельщиков.




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