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Президент Армении направил поздравительное послание руководителям блока «Мой шаг», партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения»


Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну в связи с победой его альянса «Мой шаг» на недавних досрочных парламентских выборах.

Армен Саркисян также направил поздравительные письма лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну и председателю партии «Просвещенная Армения» Эдмону Марукяну в связи с победой на выборах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент Армен  Саркисян выразил уверенность, что  отныне их деятельность и программы будут основываться на интересах Армении и Арцаха, всех граждан Армении и мировогоармянства.

 




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