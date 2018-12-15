Президент Армении направил поздравительное послание руководителям блока «Мой шаг», партий «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения»

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну в связи с победой его альянса «Мой шаг» на недавних досрочных парламентских выборах.

Армен Саркисян также направил поздравительные письма лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну и председателю партии «Просвещенная Армения» Эдмону Марукяну в связи с победой на выборах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Армен Саркисян выразил уверенность, что отныне их деятельность и программы будут основываться на интересах Армении и Арцаха, всех граждан Армении и мировогоармянства.