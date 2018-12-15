Дегустация риса в одном из храмов Индии стала причиной смерти 11 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ВВС, об этом сообщает местная полиция.

Согласно сообщению, около 70 человек попали в больницу после дегустация риса на церемонии водном из храмов штатаКарнатака.

11 пострадавших находятся в критическом состоянии.

В связи с происшествием арестованы два человека. По мнению представителя ведомства здравоохранения, пища могла быть отравлена.