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Дегустация риса в одном из храмов Индии стала причиной смерти 11 человек


Дегустация  риса  в  одном из храмов  Индии стала причиной  смерти 11  человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой  на  ВВС, об этом  сообщает местная  полиция.

Согласно сообщению, около 70 человек попали в больницу после дегустация  риса  на церемонии водном из храмов   штатаКарнатака.

11 пострадавших находятся в критическом состоянии.

В связи с происшествием арестованы два человека. По мнению представителя ведомства здравоохранения, пища могла быть отравлена.

 




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