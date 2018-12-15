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УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Армении


УЕФА оштрафовала  Федерацию футбола  Армении на 18 тысяч евро.

Как  передает Арменпресс,  за беспорядки среди зрителей  в ходе  ереванской  игры с командой Гибралтара  квалификационного этапа Лиги наций  УЕФА оштрафовала  Федерацию футбола  Армении на 18 тысяч евро.

После  матча с командой Гибралтара началась потасовка в RedEagles, и полиция  была вынуждена  вмешаться.

 




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