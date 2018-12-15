УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Армении на 18 тысяч евро.

Как передает Арменпресс, за беспорядки среди зрителей в ходе ереванской игры с командой Гибралтара квалификационного этапа Лиги наций УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Армении на 18 тысяч евро.

После матча с командой Гибралтара началась потасовка в RedEagles, и полиция была вынуждена вмешаться.