«Желтые жилеты» намерены провести новые манифестации по всей Франции

Активисты движения "желтых жилетов" готовятся выйти в субботу на новые манифестации по всей Франции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, серия субботних протестов станет уже пятой со времени их начала месяц назад.

Франция еще не успела прийти в себя после событий на прошлой неделе.

"Я не хотел бы вновь увидеть то, что пришлось пережить на минувшей неделе", - признал политик Ален Жюппе, возглавляющий мэрию Бордо, где 8 декабря произошли уличные беспорядки. На встрече с группой "желтых жилетов" он просил движение о жесте доброй воли.

Движение «желтых жилетов» против повышения тарифов на топливо началось 17 ноября.

Их не удовлетворило предложение премьер-министра Эдуара Филиппа наложить мораторий на цены на топливо.