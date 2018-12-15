Австралия официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля, но не спешит открывать посольство

Австралия признает Западный Иерусалим столицей Израиля, однако посольство страны останется в Тель-Авиве до тех пор, пока не будет достигнут прочный мир в регионе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, так заявил в субботу глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

"Мы рассчитываем на перевод нашего посольства в Западный Иерусалим, когда на практике будет определен окончательный статус города. Теперь Австралия признает столицей Израиля Западный Иерусалим, где находятся кнессет (парламент Израиля) и ряд правительственных учреждений ", - отметил премьер. Пока же, по его словам, Канберра переведет в западную часть Иерусалима торговое и военное представительства.

Ряд стран осудили решение Австралии, утверждая, что это приведет к обострению израильско-палестинских отношений.

На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза и переносить посольство.

О намерении перенести посольство в Иерусалим объявил также новый президент Бразилии Жаир Болсонару.