Член национальной сборной Армении, боксер Арман Дарчинян вышел в полуфинал международного турнира.

Как передает Арменпресс, в проходящем в Ханты-Мансийске (Россия) первенстве нефтяных стран представитель Армении АрманДарчинян (75 кг) вышел в полуфинал международного турнира, где он померится силами с представителем Франции.

В первенстве мира среди нефтяных стран 5 представителей Армении. Под руководством тренера ВаганаАдилханяна за награды борются Артур Ованнисян (52 кг), Эрик Петросян (56 кг), Нарек Ованнисян (60 кг), Арсен Погосян (69 кг) и АрманДарчинян (75 кг).