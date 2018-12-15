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Боксер Арман Дарчинян вышел в полуфинал международного турнира


Член национальной  сборной  Армении, боксер Арман Дарчинян вышел в  полуфинал международного турнира.

Как  передает Арменпресс, в  проходящем в  Ханты-Мансийске (Россия) первенстве  нефтяных стран представитель Армении АрманДарчинян (75 кг) вышел в  полуфинал международного турнира, где  он померится  силами с  представителем Франции.

В  первенстве мира  среди   нефтяных стран 5 представителей Армении. Под руководством тренера  ВаганаАдилханяна  за награды  борются Артур Ованнисян (52 кг), Эрик  Петросян (56 кг),  Нарек  Ованнисян (60 кг), Арсен Погосян (69 кг) и АрманДарчинян (75 кг).

 




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