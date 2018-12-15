Озбилис участвовал в неудачной игре «Вилхем-2»

Член национальной сборной Армении, полузащитник АразОзбилис участвовал в клубной игре.

Как передает Арменпресс, в 16 туре первенства Нидерландов «Вилхем-2» у себя дома проиграл «Ден Гааги».

Озбилис был в стартовом составе, но на 78 минуте был заменен.

По итогам этого тура «Вилхем-2» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.