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Озбилис участвовал в неудачной игре «Вилхем-2»


Член национальной  сборной  Армении, полузащитник АразОзбилис участвовал в  клубной  игре.

Как  передает Арменпресс, в  16 туре  первенства Нидерландов «Вилхем-2» у себя  дома  проиграл «Ден Гааги».

Озбилис был в стартовом составе, но на  78 минуте  был заменен.

По итогам этого тура  «Вилхем-2» набрал 16 очков и занимает 12 место в  турнирной  таблице.




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