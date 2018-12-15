На трассе Ереван-Мегри автомобиль упал в реку Арпа — есть пострадавшие

На трассе Ереван-Мегри автомобиль съехал с проезжей части, перевернулся и упал в реку Арпа.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что 15 декабря в 07:18в службу «911» поступил сигнал о том, что на 112 км трассы Ереван-Мегри произошло ДТП, автомобиль ВАЗ-2106 съехал с проезжей части, перевернулся и упал в реку Арпа, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

До приезда спасателей водителя А.В. (1989 г/р) и пассажира С.Г. (1996 г/р) госпитализировали в Егегнадзорский МЦ, где медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели вытащили автомобиль.