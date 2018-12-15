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На трассе Ереван-Мегри автомобиль упал в реку Арпа — есть пострадавшие


На  трассе Ереван-Мегри автомобиль съехал с  проезжей части, перевернулся и упал в  реку Арпа.

Как  передает Арменпресс, МЧС РА  сообщает,  что 15 декабря  в 07:18в  службу  «911» поступил сигнал о том, что  на 112 км трассы Ереван-Мегри  произошло ДТП, автомобиль ВАЗ-2106 съехал с  проезжей части, перевернулся и упал в  реку Арпа, необходима  помощь спасателей.   

На место выехал  боевой расчет   пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

До приезда  спасателей  водителя А.В. (1989 г/р) и пассажира С.Г. (1996 г/р) госпитализировали в  Егегнадзорский  МЦ, где  медики оценили их состояние  как  удовлетворительное.

Спасатели вытащили автомобиль.

 




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