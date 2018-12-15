Серебряный призер Олимпийских игр Мигран Арутюнян одержал вторую победу на ММА.

Как передает Арменпресс, в ходе состоявшейся в Самаре встречи по соревнованиям «Бои без правил» Мигран Арутюнян боролся с представителем Беларуси Евгением Перепечиным. на предпоследней секунде первого раунда судья остановил бой и присудил Арутюняну техническую победу.

Это вторая победа Миграна Арутюняна на ММА.