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Вторая победа Миграна Арутюняна на ММА


Серебряный  призер Олимпийских игр  Мигран  Арутюнян  одержал вторую победу   на ММА.

Как  передает Арменпресс, в ходе  состоявшейся в Самаре  встречи  по соревнованиям «Бои без правил» Мигран  Арутюнян боролся с представителем Беларуси Евгением Перепечиным. на предпоследней  секунде  первого раунда судья  остановил  бой и присудил Арутюняну  техническую победу.

Это вторая  победа Миграна Арутюняна  на ММА.

 




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