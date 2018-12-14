Для ЕЭК важно, чтобы деловое сообщество могло почувствовать преимущества использования цифровых технологий: Тигран Саркисян

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ожидает от бизнес-сообщества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более активного вовлечения в евразийскую повестку по всем вопросам. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, об этом заявил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян 14 декабря на третьем заседании Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.

В заседании приняли участие члены Коллегии (министры) ЕЭК, члены Президиума Делового совета ЕАЭС, члены Консультативного совета, представители бизнес-сообществ стран Союза.

«Деловой совет ЕАЭС не должен оставаться в стороне, и я призываю вас принять самое активное участие в повестке работы Комиссии в следующем году по всем направлениям», – подчеркнул Тигран Саркисян.

Подводя итоги 2018 года, Председатель Коллегии ЕЭК среди достижений отметил начало работы с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС, в подготовке которого приняли участие представители бизнес-сообщества стран ЕАЭС. Благодаря этому документу сократилось время, которое предприниматели вынуждены тратить на прохождение таможенных процедур, внедряются передовые цифровые технологии.

Другое важное направление работы ЕЭК, работа по которому будет продолжена и в следующем году, – устранение препятствий во взаимной торговле товарами и услугами. Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что странам Союза необходимо стремиться к проведению согласованных политик во всех возможных сферах экономики, так как только это позволит устранить старые и исключить появление новых барьеров.

Говоря о международном треке деятельности Комиссии, Тигран Саркисян призвал деловое сообщество более плотно работать с ЕЭК. Бизнесу, если он заинтересован в продвижении на рынки третьих стран – в частности, Китая, Вьетнама, Ирана, с которыми уже заключены торгово-экономические или преференциальные соглашения, а также Сингапура, Израиля, Индии, Египта, Сербии, с которыми по мандату глав государств Союза ЕЭК ведет переговоры о ЗСТ, необходимо активнее доносить свою позицию до Комиссии.

Другим важным направлением деятельности ЕЭК в текущем году стала цифровая повестка Союза. В рамках ее реализации в проектный офис ЕЭК поступило 40 инициатив, три из которых уже запущены. ЕЭК планирует разрабатывать концепцию «регулятивных песочниц», масштабировать пилотный проект по маркировке и прослеживаемости табака, который из стран Союза пока осуществляется в России и Казахстане. Эта инициатива станет частью единой системы цифровой прослеживаемости товаров в ЕАЭС, которая в конечном итоге позволит проследить историю товаров от производителя до конечного потребителя.

«Для ЕЭК важно, чтобы не было дополнительной нагрузки на бизнес, а деловое сообщество могло почувствовать преимущества использования цифровых технологий», – заключил Тигран Саркисян.

В связи с поручением премьер-министров стран Союза подготовить Комиссии предложения по имплементации ряда цифровых проектов Председатель Коллегии ЕЭК призвал деловое сообщество государств-членов предоставить свои предложения по возможному наполнению цифровой повестки Союза на 2019 год. ЕЭК также выступает за создание конкурентоспособных на мировом рынке евразийских брендов с участием всех пяти стран Союза в сфере товаров и услуг. Прежде всего, планируется сформировать евразийский ювелирный бренд. Такие бренды также можно было бы создать на основе списка утвержденных технологических платформ.

Президент Делового совета ЕАЭС Виктор Христенко подчеркнул, что Союзу необходима скоординированная политика, чтобы не было разрыва между «переданными функциями и реалиями». Особое значение, по его мнению, имеет инфраструктурная политика.

«Внятная долгосрочная инфраструктурная политика – залог успеха построения Союза. Это та основа, тот скелет, на котором нужно «накачивать мышцы»», – отметил Виктор Христенко.

Он обратил внимание, что формирование единого продовольственного рынка тесно взаимосвязано с другими отраслями, в том числе с техническим регулированием, внешней торговлей, цифровой трансформацией. Поэтому продовольственный рынок важно рассматривать в тесной взаимоувязке с этими и другими сферами регулирования в рамках Союза. Виктор Христенко поддержал предложение создать при Деловом совете ЕАЭС комитет по продовольственному рынку.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, председательствующего в Президиуме Делового совета ЕАЭС в 2018 году, бизнес крайне заинтересован в содействии производителям из государств-членов в расширении экспорта на зарубежные рынки, устранении барьеров на едином продовольственном рынке ЕАЭС, формировании единых рынков, транзите грузов по территории Союза.

Он также отметил, что ЕЭК слышит и учитывает предложения бизнеса, особенно в таких сферах, как антимонопольное регулирование.

Председатель Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь Анатолий Харлап выразил мнение, что нескоординированность политик в странах Союза – «питательная среда для возникновения новых барьеров». Это в свою очередь приводит к тому, что нивелируются выгоды для бизнеса, увеличиваются издержки, снижается конкурентоспособность. Для решения этой проблемы белорусский бизнес предлагает расширить полномочия ЕЭК.

Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев отметил значимость работы ЕЭК для бизнеса и подчеркнул, что считает необходимым усилить существующие важные инициативы и «упаковать» их в нужный формат для эффективной реализации.

Уполномоченный представитель президента Делового совета ЕАЭС, член правления компании X5 Retail Group Станислав Наумов поднял вопрос о формировании безбарьерной среды для развития интеграционных связей между хозяйствующими субъектами ЕАЭС в рамках единого продовольственного рынка и о разработке и внедрении на территории Союза единых условий оборота скоропортящейся продукции с минимальными сроками реализации до пяти суток.

Начальник Управления по взаимодействию с государственными органами и международному сотрудничеству АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», член Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией Наталья Кожина предложила выработать механизм признания компетентности органов по оценке соответствия по отраслевому принципу с целью устранения с рынка услуг недобросовестных органов по оценке соответствия.

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко прокомментировал этот вопрос: «Аккредитация – это сфера, на которой держится допуск продукции на рынок. Она во многом определяет условия, в каких будут работать промышленность и сфера обращения продукции стран Евразийского экономического союза».

Виктор Назаренко отметил необходимость повышения уровня компетентности и ответственности национальных органов по оценке соответствия, включая введение института экономической ответственности за результаты их деятельности. Речь идет, в частности, об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности органов по оценке соответствия.

«Вопрос создания эффективного механизма оценки соответствия и аккредитации – один из важнейших критериев для развития единого рынка товаров и услуг в рамках Союза. Поэтому в условиях единого рынка товаров необходимо продолжить гармонизацию законодательства государств-членов в этой сфере», – сказал Виктор Назаренко.