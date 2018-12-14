За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 49 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 13 и 14 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 49 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 10 случаев мошенничества, 9 случаев причинения телесных повреждений, 5 случаев присвоения или растраты, 4 случая кражи личного имущества, по 2 случая побоев и злоупотребения должностными полномочиями, по 1 случаю похищения человека, грабежа, умышленного повреждения имущества, хулиганства, служебного подлога или служебной халатности, применения насилия в отношении представителя власти, подделки документов, подделки, сбыта либо использования госномеров транспортных средств, амоуправного завладения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, неисполнения судебного акта, нарушение тайны голосования, фальсификации выборов или результатов голосования, незаконного лишение свободы, совершения сексуальных действий, злоупотребления своими полномочиями сотрудниками коммерческих или других организаций и пыток.

Найдены 2 человека, находящихся в розыске, еще четверо явкой с повинной обратились в полицию.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 23 ДТП: 3 человека погибли, 36 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.