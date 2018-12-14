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Президент Республики Арцах принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцуцюн» Гранта Маргаряна


Президент Республики Арцах Бако Саакян 14 декабря принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцуцюн» Гранта Маргаряна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФ «Дашнакцуцюн» Арцаха Давид Ишханян, были обсуждены разные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики.

 




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