Президент Республики Арцах принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцуцюн» Гранта Маргаряна

Президент Республики Арцах Бако Саакян 14 декабря принял представителя Бюро АРФ «Дашнакцуцюн» Гранта Маргаряна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФ «Дашнакцуцюн» Арцаха Давид Ишханян, были обсуждены разные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики.