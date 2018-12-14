Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Премьер-министр Канады поздравил Никола Пашиняна с проведением в Армении выборов на высоком уровне и добавил, что это важно не только для Армении, но и для всего региона и мира в целом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил Джастина Трюдо за поздравления и подчеркнул важность столь высокой оценки выборов со стороны международных наблюдателей. “Сейчас открывается еще больше возможностей для дальнейшего развития и продвижения армяно-канадских отношений, и настало время работать в этом направлении”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Джастин Трюдо отметил, что правительство Канады и он лично готовы приложить все усилия для поддержки Армении. По его словам, Канада имеет большие инвестиционные возможности во многих сферах, и возглавляемое им правительство готово поддержать, чтобы они стали реальностью в Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения добавил, что для Армении важно привлечение канадских инвестиций, что приведет в нашу страну высокие стандарты управления. “Мы стремимся приложить усилия для того, чтобы наша страна стала более привлекательной для канадского бизнеса и инвесторов в целом. Мы хорошо понимаем, что для этого крайне важно наличие независимой судебной системы, и мы полны решимости реформировать систему нашего правосудия и привести ее в соответствие с самыми высокими стандартами, как в Канаде. Я рад, что у нас общее видение демократии”, - отметил Никол Пашинян.

Лидеры двух стран выразили надежду, что в ближайшее время у них будет возможность встретиться и обсудить вопросы двусторонней повестки дня.