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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей


Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей, закрыта для грузовых автомобилей с прицепом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.




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