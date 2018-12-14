Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей, закрыта для грузовых автомобилей с прицепом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.