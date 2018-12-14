СМИ: рождественская ярмарка открылась в Страсбурге через два дня после стрельбы

Рождественская ярмарка в Страсбурге возобновила работу спустя два дня после стрельбы в центре города. Как сообщает телеканал BFM, на место прибыл министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

"Мы решили вновь открыть рождественскую ярмарку ради чести Страсбурга и всей Франции", - заявил глава МВД по прибытии на место. "Это наша история, она общая и принадлежит всем французам. И сегодня утром мы просто хотели показать своим пребыванием здесь, что мы способны не склонить головы", - добавил он.

По данным СМИ, торговые ряды начали работу в пятницу в 11:00 по местному времени (14:00 мск) в условиях мер повышенной безопасности. На кадрах местных телеканалов с места событий видны смешанные патрули вооруженных солдат и полиции в бронежилетах и касках, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Во вторник вечером 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Мэр города назвал нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в четверг в ходе спецоперации.