Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается главным приоритетом Армении: Никол Пашинян

Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается главным приоритетом Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян.

“Мы продолжим мирный процесс ради мира и безопасности в регионе. Регулирование требует усилий всех сторон”, - написал Пашинян.

Peaceful resolution of #NagornoKarabakh conflict remains top priority for us. We will continue with the peace process for the benefit of regional peace & security. Resolution requires genuine efforts of all parties.