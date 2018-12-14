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Азиатские индексы - 14-12-18


ТОКИО, 14 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.02% и составил 21374.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.51% и составил 1592.16 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.53% и составил 2593.74 пункта, а HANG SENG снизился на 1.62% и составил 26094.79 пункта.




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