Предстоящие на 15 декабря мероприятия
17:50, Декабрь 14, 2018
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12:35, 11.12.2018
Этнограф не думает, что явка на парламентских выборах была низкой
11:24, 04.10.2018
Госдолг Армении проявляет тенденцию к уменьшению
- 19:11 В Княжестве Лихтенштейн аккредитован первый посол Армении
- 18:55 Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что турецкие ВС войдут в сирийский Манбидж
- 18:47 В Армении есть труднопроходимые автодороги: Варденяцский перевал для легковых автомобилей труднопроходим
- 18:27 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
- 18:05 СМИ: рождественская ярмарка открылась в Страсбурге через два дня после стрельбы
- 18:03 Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается главным приоритетом Армении: Никол Пашинян
- 17:52 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-12-18
- 17:51 Азиатские индексы - 14-12-18
- 17:50 Предстоящие на 15 декабря мероприятия
- 17:37 Фракция НС Арцаха «Возрождение» инициировала парламентские слушания
- 17:26 Пограничные войска Азербайджана займут посты и военные объекты на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах
- 17:22 «Арменпресс», библиотека имени Хнко-Апера и издательство «Эдит Принт» отметили свои юбилеи книжной ярмаркой
- 17:21 Британский кабмин намерен удовлетворить требования депутатов по Brexit
- 17:06 Мы с Путиным предложили Сержу Саргсяну отдать 5 районов, но он отказался: Александр Лукашенко
- 16:54 Адвокаты Роберта Кочаряна получили решение Апелляционного суда
- 16:47 Джанет Джексон, Radiohead и The Cure войдут в Зал славы рок-н-ролла
- 16:34 Китай заморозит повышение пошлин на автомобили и запчасти из США до 31 марта 2019 года
- 16:29 На инаугурацию президента Грузии ожидают представителей около 55 стран
- 16:23 Суд не удовлетворил ходатайство об аресте Армена Геворкяна
- 16:14 Парламент в Приштине принял решение о создании армии Косова
- 16:07 Названа главная законодательница моды последних ста лет
- 15:58 Александр Лукашенко рассказал о перепалке на саммите ЕАЭС и об извинении перед Николом Пашиняном
- 15:39 Ученые выяснили, как регулярное посещение театров влияет на людей старше 50 лет
- 15:27 12-месячная инфляция в Армении по состоянию на ноябрь составила 1,8%
- 15:10 Дзюдоист Фердинанд Карапетян стартует на турнире в Китае
- 14:48 Apple обновит ПО для iPhone в Китае из-за решения суда о приостановке их продаж
- 14:41 АйкакуАршамяну удалось вернуть доверие к Всеармянскому фонду «Айастан»
- 14:38 Россия ожидает возобновления переговоров по карабахскому урегулированию после формирования правительства РА
- 14:36 Всеобщая конфедерация труда Франции призывает увеличить число акций протеста
- 14:16 "Безусловно будет реорганизация" - Зурабишвили о президентской администрации
- 14:12 NYT: умерла актриса Сондра Локк
- 14:00 Никол Пашинян принял посла Чехии в РА и исполнительного директора о/о People in need
- 13:56 Никол Пашинян направил Эммануэлю Макрону телеграмму соболезнования в связи с жертвами теракта в Страсбурге
- 13:53 Бако Саакян представил высшему командному составу Армии обороны нового министра обороны
- 13:48 Ученые предсказали глобальную нехватку питьевой воды
17:24, 07.12.2018
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12:26, 08.12.2018
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18:16, 07.12.2018
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20:45, 07.12.2018
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16:38, 07.12.2018
Просмотрели 1201 раз В Санкт-Петербурге состоялся разговор Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым