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Фракция НС Арцаха «Возрождение» инициировала парламентские слушания


В НС Республики Арцах 14-го декабря были организованы парламентские слушания относительно проекта закона Республики Арцах «О внесении изменения в Уголовный кодекс Нагорно-Карабахской Республики», автором которого является руководитель фракции «Возрождение», депутат Айк Ханумян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в слушаниях приняли участие председатель НС Ашот Гулян, заместитель председателя Ваграм Балаян, министр юстиции Арарат Даниелян, начальник полиции Игорь Григорян, представитель прокуратуры Карен Габриелян и адвокаты.

По итогам состоявшегося обсуждения было предложено рассмотреть предлагаемые в проекте идеи после принятия Кодекса об административных правонарушениях Республики Арцах.




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