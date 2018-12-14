Фракция НС Арцаха «Возрождение» инициировала парламентские слушания

В НС Республики Арцах 14-го декабря были организованы парламентские слушания относительно проекта закона Республики Арцах «О внесении изменения в Уголовный кодекс Нагорно-Карабахской Республики», автором которого является руководитель фракции «Возрождение», депутат Айк Ханумян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в слушаниях приняли участие председатель НС Ашот Гулян, заместитель председателя Ваграм Балаян, министр юстиции Арарат Даниелян, начальник полиции Игорь Григорян, представитель прокуратуры Карен Габриелян и адвокаты.

По итогам состоявшегося обсуждения было предложено рассмотреть предлагаемые в проекте идеи после принятия Кодекса об административных правонарушениях Республики Арцах.