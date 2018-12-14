Британский кабмин намерен удовлетворить требования депутатов по Brexit

Правительство Великобритании рассчитывает удовлетворить требования британских депутатов в отношении соглашения по Brexit и получить необходимые гарантии от Евросоюза по вопросу Северной Ирландии. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

"Это начало процесса поиска решения того, чего хочет парламент. Очевидно, что предстоит проделать больше работы", - приводит ее слова агентство Reuters.

Пресс-секретарь Мэй подчеркнула, что стороны стремятся "найти решение" существующей проблемы и будут "продолжать работу".