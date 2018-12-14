Джанет Джексон, Radiohead и The Cure войдут в Зал славы рок-н-ролла

Британские рок-группы Radiohead и The Cure будут включены в Зал славы рок-н-ролла в следующем году. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте организации. Этой чести будут удостоены ещё три рок-коллектива из Туманного Альбиона — The Zombies, Def Leppard и Roxy Music. А также певицы Джанет Джексон и Стиви Никс.

Торжественная церемония запланирована на 29 марта. Она, как ожидается, пройдёт в бруклинском центре Barclays в Нью-Йорке.