Китай заморозит повышение пошлин на автомобили и запчасти из США до 31 марта 2019 года

Госсовет КНР принял решение заморозить введение дополнительных ввозных пошлин на импорт автомобилей и комплектующих из США до 31 марта 2019 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Комитета по пошлинам при Госсовете КНР.

"С одобрения Госсовета Комитет по пошлинам принял решение на три месяца приостановить повышение ввозных пошлин на произведенные в США автомобили и комплектующие, что касается 211 товарных позиций", - указывается в документе.

1 декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. При этом глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд.