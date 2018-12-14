Суд не удовлетворил ходатайство об аресте Армена Геворкяна

Ереванский суд общей юрисдикции не удовлетворил ходатайство об аресте экс-секретаря Совбеза РА, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

Как передает Арменпресс, об этом после заседания суда сообщил журналистам Геворкян.

«Суд отклонил ходатайство об аресте. На данный момент, думаю, принято справедливое решение – постольку, поскольку приняты во внимание наши доводы, предъявленные во время заседаний суда. Но это еще не значит, что отныне нам нечего делать. Мы продолжим доказывать мою невиновность», - сказал он.

Ранее Геворкян заявил журналистам, что с оптимизмом относится к происходящим событиям, и хотя обвинения тяжелые, важно, что он их не признает.

Ранее экс-секретарю Совбеза РА, экс-вице-премьеру Армену Геворкяну было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 332 УК РА - препятствование отправлению правосудия, которое было прикреплено к материалам по делу 1 марта. Мера пресечения – подписка о невыезде.

ССС предъявила новое обвинение по делу экс-секретаря Совбеза РА, экс-вице-премьера Армена Геворкяна – по признакам ст. 38-300.1 (содействие в свержении конституционного строя) п.2 ч.4 ст 311 (получение взятки в особо крупных размерах) и п.1 ч.3 ст. 190 (узаконивание полученного незаконным путем имущества – в особо крупных размерах).