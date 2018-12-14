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Суд не удовлетворил ходатайство об аресте Армена Геворкяна


Ереванский  суд общей  юрисдикции не  удовлетворил ходатайство об аресте  экс-секретаря Совбеза РА, экс-вице-премьера Армена  Геворкяна.

Как  передает Арменпресс, об этом после  заседания  суда  сообщил журналистам Геворкян.

«Суд  отклонил ходатайство об аресте. На данный момент, думаю, принято справедливое  решение – постольку, поскольку приняты  во внимание наши доводы, предъявленные во время заседаний суда. Но это еще не  значит, что отныне  нам нечего делать. Мы  продолжим доказывать мою невиновность», - сказал он.

Ранее Геворкян заявил журналистам, что с оптимизмом относится к  происходящим событиям, и хотя  обвинения  тяжелые, важно, что он  их не признает. 

Ранее экс-секретарю Совбеза РА, экс-вице-премьеру Армену  Геворкяну было предъявлено обвинение по   ч.3 ст. 332 УК РА  - препятствование  отправлению правосудия, которое  было прикреплено к  материалам по делу  1  марта. Мера  пресечения – подписка о невыезде.

ССС   предъявила новое  обвинение  по делу экс-секретаря Совбеза РА, экс-вице-премьера Армена  Геворкяна – по признакам ст. 38-300.1 (содействие  в  свержении конституционного строя) п.2 ч.4 ст 311 (получение  взятки в  особо крупных размерах) и п.1 ч.3 ст. 190 (узаконивание полученного незаконным путем имущества – в  особо крупных размерах).

 

 

 




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