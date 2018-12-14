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Парламент в Приштине принял решение о создании армии Косова


Парламент Косово утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Прямая трансляция заседания велась в Facebook, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На голосование были вынесены три законопроекта, предусматривающие создание полноценной армии. В ходе заседания 106 депутатов поддержали принятие закона о создании министерства обороны, 105 - закон о трансформации сил безопасности в армию.

Третий закон о службе в косовских силах безопасности также поддержали 105 депутатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в специальном заявлении выразил сожаление продолжением косовскими властями шагов к созданию национальной армии.

"Я сожалею, что это решение было принято вопреки обеспокоенностям, выраженным НАТО", - говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в Брюсселе пресс-службой Североатлантического альянса.

 

 




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