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Названа главная законодательница моды последних ста лет


Британскую актрису и фотомодель Одри Хепберн избрали главной законодательницей моды последнего столетия.Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Telegraph.

В мировом опросе, организованном логистической компанией DHL, приняли участие шесть тысяч женщин из Великобритании, США, Италии, Австралии и Японии. Хепберн заняла первую позицию во всех перечисленных странах, кроме США. Своим лидером американцы признали супругу президента Джона Кеннеди Жаклин.

На втором месте в Великобритании и Австралии и на третьем — в Италии и США оказалась принцесса Диана.

 

 

 




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