Названа главная законодательница моды последних ста лет

Британскую актрису и фотомодель Одри Хепберн избрали главной законодательницей моды последнего столетия.Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Telegraph.

В мировом опросе, организованном логистической компанией DHL, приняли участие шесть тысяч женщин из Великобритании, США, Италии, Австралии и Японии. Хепберн заняла первую позицию во всех перечисленных странах, кроме США. Своим лидером американцы признали супругу президента Джона Кеннеди Жаклин.

На втором месте в Великобритании и Австралии и на третьем — в Италии и США оказалась принцесса Диана.