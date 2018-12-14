Александр Лукашенко рассказал о перепалке на саммите ЕАЭС и об извинении перед Николом Пашиняном

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ необъективно освещают события в связи с Беларусью.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси, так сказал Лукашенко в беседе с российскими СМИ.

В качестве примера он привел прошедший недавно саммит ЕАЭС, когда к нему подошли журналисты российских СМИ.

«Они всегда хватают меня за руку, зная, что я не прохожу мимо микрофона, если мне задают вопрос. Я уважаю журналистов, отвечаю на их вопросы. Я сказал, что там обстановка накалилась настолько, что мы все были вынуждены извиняться друг перед другом», - сказал он.

Он добавил, что российские СМИ представили его спор с Путиным, а потом стали утверждать, что Лукашенко пришлось извиниться перед Путиным.

«Да Бог с вами, я бы посчитал ниже своего достоинства извиняться за это. Я извинялся не перед Путиным, я перед Николаем (и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян) извинялся, что по разным поводам нападал на него. Путин извинился перед всеми. Там такая была неразбериха… Назарбаев просилпрощения. Это действительно было, там все просили друг у друга прощения. Но российские СМИ распространяют именно эту информацию», - сказал Лукашенко..