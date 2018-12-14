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Александр Лукашенко рассказал о перепалке на саммите ЕАЭС и об извинении перед Николом Пашиняном


Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские  СМИ  необъективно освещают события  в  связи с Беларусью.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  официальный  сайт президента Беларуси, так  сказал Лукашенко в  беседе с российскими СМИ. 

В качестве  примера  он привел прошедший  недавно саммит ЕАЭС, когда к  нему  подошли журналисты российских СМИ.

«Они всегда хватают меня  за руку, зная, что я  не прохожу  мимо микрофона, если мне  задают вопрос. Я уважаю журналистов, отвечаю на их вопросы. Я сказал,  что там обстановка накалилась настолько, что мы  все  были вынуждены  извиняться друг перед другом», - сказал он.

Он добавил, что российские  СМИ представили его спор с Путиным, а  потом стали утверждать, что Лукашенко пришлось извиниться перед Путиным.

«Да Бог с вами, я  бы  посчитал ниже  своего достоинства  извиняться за это. Я извинялся не перед Путиным, я перед Николаем (и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян) извинялся, что  по разным поводам нападал на него. Путин извинился перед всеми. Там такая была  неразбериха… Назарбаев просилпрощения. Это действительно было,  там все просили друг у  друга  прощения. Но российские  СМИ распространяют именно эту  информацию», - сказал Лукашенко..

 

 

 




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