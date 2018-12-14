Ученые выяснили, как регулярное посещение театров влияет на людей старше 50 лет

Регулярное посещение театров, музеев или кинотеатров существенно снижает риск возникновения депрессии у людей в возрасте старше 50 лет. К такому выводу пришла группа ученых из Университетского колледжа Лондона. Результаты их исследования опубликовало в четверг американское интернет-издание Science Daily.

Исследователи установили, что у людей указанной возрастной группы, посещающих театральные постановки, кинозалы или выставки хотя бы раз в несколько месяцев, риск возникновения депрессии снижается на 32%. Для тех же из них, кто делает это раз в месяц, риск снижается на 48%. Свои выводы аналитики сделали на основе опросов и интервью более 2 тыс. людей, проводившихся на протяжении более 10 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ученые полагают, что благоприятное воздействие "культурных мероприятий" объясняется тем, что театральные постановки и выставки являются, помимо прочего, местами социального общения, стимулирующими у посетителей креативное мышление, а, стало быть, и умственную деятельность.