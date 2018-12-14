12-месячная инфляция в Армении по состоянию на ноябрь составила 1,8%

Инфляция в Армении остается достаточно низкой: 12-месячная инфляция по состоянию на ноябрь составила 1,8%.

Как передает Арменпресс, так заявил 14 декабря на ежегодной конференции FitchRatings в Ереване вице-президент Центрального банка Армении НерсесЕрицян.

«По состоянию на ноябрь 12-месячная инфляция составляет 1,8%. Мы проводим опросы среди общественности и финансовых учреждений. И если в начале года – до 3-го квартала, были некоторые ожидания ускорения темпа роста цен, то сегодня эти ожидания снизились –с учетомдинамики инфляции. Инфляция находится в пределах наших прогнозов. И мы завершим текущий год в рамках наших прогнозов», - сказал он.

По его словам, денежно-кредитная политика все еще должна расширяться, чтобы можно было достичь целей по инфляции.

Ерпицян сказал также, что текущий счет также остается стабильным. Он считает это ключевым макроэкономическим показателем. С этой точки зрения дефицит текущего счета за последние несколько лет довольно низок.

Вице-президент ЦБ РА выразил надежду, что эти тенденции будут сохраняться за счет дальнейшего развития и роста экспорта, диверсификации.