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Дзюдоист Фердинанд Карапетян стартует на турнире в Китае


Член национальной  сборной  Армении по дзюдо, чемпион Европы Фердинанд Карапетян стартует на  турнире  в  Китае.

Как  передает Арменпресс, в первом поединке  соперником Карапетяна  будет представитель Японии СоичиХашимото.

В  турнире  участвуют около  230 спортсменов из  53 стран.

 

 

 

 




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