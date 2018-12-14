Дзюдоист Фердинанд Карапетян стартует на турнире в Китае
Член национальной сборной Армении по дзюдо, чемпион Европы Фердинанд Карапетян стартует на турнире в Китае.
Как передает Арменпресс, в первом поединке соперником Карапетяна будет представитель Японии СоичиХашимото.
В турнире участвуют около 230 спортсменов из 53 стран.
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