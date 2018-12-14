Россия ожидает возобновления переговоров по карабахскому урегулированию после формирования правительства РА

Россия ожидает, что Азербайджан и Армения возобновят переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе, когда в Ереване сформируют правительство на основе результатов состоявшихся недавно парламентских выборов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, участвовавший в заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества в Баку.

"Вчера у меня была очень продолжительная и подробная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, - сказал глава МИД РФ. - Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки". "Россия как страна, которая является близким партнером Азербайджана и Армении и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, будет делать все, чтобы создать необходимые условия для достижения компромисса", - подчеркнул он.

Лавров напомнил, что ранее уже состоялись контакты между лидерами и главами МИД двух стран, однако они состоялись до парламентских выборов в Армении. "Сейчас, когда этот этап уже позади, предстоит сформировать правительство, после этого, я думаю, армянская сторона будет готова вместе с азербайджанцами, вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ возобновить переговорный процесс", - добавил глава МИД РФ.