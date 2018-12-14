АйкакуАршамяну удалось вернуть доверие к Всеармянскому фонду «Айастан»

Исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» АйкакАршамян сумел устранить атмосферу недоверия, которая сформировалась к фонду в Армении и вне ее.

«Недоверие к Фонду было велико и в Армении, и особенно за рубежом. В октябре я побывал в Канаде и США, посетил разные организации, встретился с донорами и отдельными лицами, и как мог, старался вернуть доверие», - сказал Аршамян.

На вопрос корреспондента Арменпресс, удалось ли ему вернуть доверие действующих за рубежом традиционных армянских партий, Аршамян ответил положительно.

«В Калифорнии я встретился с руководством партии «Дашнакцутюн» Западного побережья, с главой Антилиасской церкви, с представителями партии «Рамкавар» и, уверяю вас, что хотя бы у традиционных партий не осталось никаких признаков недоверия», - сказал АйкакАршамян.

По его словам, лучшим доказательством его слов является увеличение пожертвований в фонд, которые помогут осущетвить ряд программ в Армении и Арцахе.

Бывший исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Абрамян признался, что оперируя банковской картой на выданный фонду кредит в 25 млндрамов, он использовал эти средства в личных целях – в том числе и на ставки в разных интернет-казино.