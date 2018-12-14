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АйкакуАршамяну удалось вернуть доверие к Всеармянскому фонду «Айастан»


Исполнительный директор Всеармянского  фонда   «Айастан» АйкакАршамян сумел  устранить атмосферу недоверия, которая  сформировалась к   фонду   в Армении и вне ее.  

«Недоверие  к  Фонду было велико и в Армении, и особенно за рубежом. В  октябре  я  побывал в  Канаде и США, посетил разные организации, встретился  с  донорами и  отдельными лицами, и как  мог, старался вернуть доверие», - сказал Аршамян.

На  вопрос корреспондента Арменпресс, удалось ли ему  вернуть доверие  действующих за рубежом  традиционных  армянских партий, Аршамян ответил положительно. 

«В Калифорнии я встретился  с  руководством партии «Дашнакцутюн» Западного побережья, с главой Антилиасской  церкви, с представителями партии «Рамкавар»  и, уверяю вас, что хотя бы  у  традиционных партий  не осталось никаких признаков  недоверия», - сказал АйкакАршамян.

По его словам, лучшим доказательством его слов является увеличение  пожертвований  в  фонд, которые помогут осущетвить ряд программ в  Армении и Арцахе.

Бывший исполнительный директор Всеармянского  фонда   «Айастан» Ара Абрамян признался, что оперируя банковской  картой на выданный фонду  кредит в  25 млндрамов, он использовал эти средства в  личных целях – в  том числе  и на ставки в  разных интернет-казино.




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