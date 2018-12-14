"Безусловно будет реорганизация" - Зурабишвили о президентской администрации

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует существенные изменения в президентской администрации после инаугурации.

новый президент, и в целом сокращена администрация, что я считаю вполне необходимым, так как в этой стране не должно быть излишних расходов или персонала. Но те люди, которые будут необходимы для эффективности, будут работать. Будет реорганизация, конкурс, и закон будет полностью соблюден. Это главное", - отметила Зурабишвили.

Ранее Зурабишвили сообщила, что представит членов своей будущей администрации на будущей неделе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На сегодняшний день известно, что администрацию президента возглавит глава благотворительного фонда Патриарха и бывший заместитель Зурабишвили, когда она возглавляла МИД Грузии, Лаша Жвания.

Помимо реорганизации планируется смена места работы президента. Зурабишвили, в отличие от своих предшественников - Михаила Саакашвили и Георгия Маргвелашвили, не захотела работать в роскошном дворце в районе Авлабари в Тбилиси. Она предпочла небольшой особняк Орбелиани на улице Атонели.



