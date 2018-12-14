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Никол Пашинян принял посла Чехии в РА и исполнительного директора о/о People in need


Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Чехии в Армении Петра Микиску и исполнительного директора о/о People in need Шимона Панека.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, подчеркнув важность поступательного  развития армяно-чешских отношений, премьер-министр отметил, что правительство РА заинтересовано в дальнейшем углублении и расширении армяно-чешского экономического сотрудничества. В частности, Никол Пашинян коснулся программ и шагов, предпринимаемых правительством по усовершенствованию бизнес-среды, подчеркнув, что правительство Армении гарантирует безопасность каждой  инвестиционной  программы.    

Петр Микиска поздравил Никола Пашиняна в связи с успешным проведением внеочередных  выборов и пожелал успехов в дальнейшей  деятельности.

Шимон Панек представил Пашиняну деятельность и программы о/о Peopleinneed. В  частности, было отмечено, что в  Сюнике осуществляется программа развития экстремального туризма, а в Амасии – проект создания нового завода по переработке  шерсти. По его словам, в каждую программу инвестируется по 500 тысяч евро. Завод в Амасии намечено  открыть  весной 2019 г., а в Сюнике будет отремонтировано 250 км туристических троп. Шимон Панек отметил, что  People in need осуществляет программы и в направлении развития сельского бизнеса в Армении.

Премьер-министр РА приветствовал представленные программы и заверил в  готовности правительства содействовать в их реализации.

 

 

 

 




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