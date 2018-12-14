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Никол Пашинян направил Эммануэлю Макрону телеграмму соболезнования в связи с жертвами теракта в Страсбурге


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с жертвами теракта в Страсбурге.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА, в  телеграмме, в  частности, говорится:

 "С глубокой скорбью узнал о террористическом акте – стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге, который нанес удар Франции, в результате чего есть многочисленные жертвы и раненые. Выражаю глубокие и искренние соболезнования вам, народу Франции и семьям погибших, желая стойкости и терпения. В этот трудный час Армения и армянский народ стоят рядом с дружественной Францией".




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