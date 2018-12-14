ЦБ Армении прогнозирует на этот год экономический рост в размере 5%. Как передает «Арменпресс», об этом на комференции «Фитч рейтингс» сообщил зампредседателя ЦБ Армении Нерсес Ерицян.

«Регистрируется довольно высокий экономический рост , в пределах 5%. За последний квартал цифра приближается к 6.5%, в долгосрочной перспективе обсуждаются и более высокие показатели»,- сказал он.