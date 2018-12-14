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Сумма пожертвований во Всеармянский фонд после «Телемарафона-2018» возросла


Сумма пожертвований - 11 млн 109 тысяч  633 доллара, во Всеармянский фонд после ноябрьского «Телемарафона-2018» возросла в течение последующего месяца. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян. На сегодняшний день Фонд «Айастан» по итогам телемарафона собрал 14 млн 115  940 долларов.

Суммы, собранные фондом, будут расходоваться на конкретные программы в Армении и Арцахе.-


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