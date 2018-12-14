Сумма пожертвований во Всеармянский фонд после «Телемарафона-2018» возросла
Сумма пожертвований - 11 млн 109 тысяч 633 доллара, во Всеармянский фонд после ноябрьского «Телемарафона-2018» возросла в течение последующего месяца. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян. На сегодняшний день Фонд «Айастан» по итогам телемарафона собрал 14 млн 115 940 долларов.Суммы, собранные фондом, будут расходоваться на конкретные программы в Армении и Арцахе.-
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