DM: в Лондоне ограбили дом Пола Маккартни

Британская полиция расследует ограбление лондонского дома стоимостью £10 млн ($12,6 млн) бывшего участника группы The Beatles Пола Маккартни. Это преступление, как информирует в пятницу газета The Daily Mail, совершено за несколько дней до его концерта в Ливерпуле в рамках британского этапа мирового турне Freshen Up.

Турне стартовало 17 сентября четырьмя выступлениями Маккартни в Канаде. Скотленд-Ярд подтвердил, что офицеры полиции прибыли в минувшую пятницу в столичный район Сент-Джонс-Вуд "на нескольких автомашинах после вызова об ограблении и обнаружили следы взлома". О похищенном не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официальный представитель Маккартни отказался сообщить, находился ли он или его супруга Нэнси Шевелл в доме в момент ограбления, совершенного в 18:20 местного времени (21:20 мск).

Согласно информации лондонской полиции, арестов в связи со взломом пока не произведено.