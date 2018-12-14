С 15-го декабря на территории Армении ожидается погода без осадков

На территории РА после полудня 14-го декабря в основном в северных районах ожидаются туман и осадки, в горных районах - снег. С 15-19 декабря ожидается погода без осадков. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Днем 14-го декабря температура воздуха понизится на 4-5 градусов.

В городе Ереване после полудня 14-го декабря возможен слабый снег, с 15-19 ожидается погода без осадков.